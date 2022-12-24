Грудень, 24 в 12:22

На території Білорусі проводиться перевірка військ, які відпрацьовують наступальні дії. Три батальйони отримали наказ висунутися до кордону з Україною.

Про це поінформував командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він перевірив готовність підрозділів української армії на північному кордоні до відбиття можливого нового нападу ворога.

Українські захисники взяли участь у тренуваннях на тлі раптової перевірки військ агресора на території Білорусі. Окупанти в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

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– На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії (РФ, – Ред.). Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України, – зазначив Наєв.

Сили оборони України, своєю чергою, відпрацювали протидію висадці повітряного десанту ворога та диверсійно-розвідувальних груп у район об’єкта критичної інфраструктури. Українські захисники тренувалися наносити вогневе ураження силам агресора з мінометів та артилерії, брати окупантів у кільце, знищувати ворога всіма наявними засобами, переправлятися через водну перешкоду, відбивати масовану атаку безпілотників.

Як уточнив Наєв, такі тренування відбулися на одному з об’єктів у Київській області.

– На території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулося тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта, – заявив генерал.

За його словами, злагоджені та чіткі дії українських військових підтвердили, що вони готові протидіяти спробам РФ захопити цей об’єкт.

Нещодавно Сергій Наєв повідомляв, що рівень воєнної загрози з території Білорусі поступово зростає. Але Збройні сили України стежать за ситуацією та вживають заходів.

За даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ймовірність повторного наступу військ РФ з боку Білорусі зараз залишається низькою. Проте повністю відкидати таку загрозу не можна.

Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗСУ