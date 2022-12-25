Віцепрезидент ЄК: Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943
Президент Росії Володимир Путін наразі перебуває в тому самому становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли вже програв війну, але від завершення вона ще далека.
Про це в інтерв’ю Nieuwsblad заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс.
– Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно – смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами, – повідомив віцепрезидент Єврокомісії.
Він згадав, що Гітлер вже програвав війну наприкінці 1943 року, проте вона тривала ще два роки, тож Путін, на його думку, може встигнути наробити ще багато хаосу.
– Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи, – виразив думку Тіммерманс.
– Він (Путін, – Ред.) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз’єднані. Він сподівається, що політичні сили, в які він вкладався протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах, – прогнозує віцепрезидент ЄК.
Єдине, що на думку Тіммерманса може змінити курс Росії – це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою.
– Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з’являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, – закликав він.
Нагадаємо, що Тіммерманс – не перший і не єдиний західний політик, який вважає, що Путін уже програв війну проти України.
Зокрема президент США Джо Байден висловив упевненість в тому, що президент Росії програє у війні. Однією з ознак цього він вважає перехід Кремля до ударів по цивільних об’єктах.
У той же час Байден впевнений, що для завершення війни Києву необхідно буде провести переговори з Москвою.
Джерело: Nieuwsblad