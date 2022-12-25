Грудень, 24 в 22:18

Президент Росії Володимир Путін наразі перебуває в тому самому становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли вже програв війну, але від завершення вона ще далека.

Про це в інтерв’ю Nieuwsblad заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс.

– Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно – смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами, – повідомив віцепрезидент Єврокомісії.

Він згадав, що Гітлер вже програвав війну наприкінці 1943 року, проте вона тривала ще два роки, тож Путін, на його думку, може встигнути наробити ще багато хаосу.

Зараз дивляться

– Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи, – виразив думку Тіммерманс.

– Він (Путін, – Ред.) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз’єднані. Він сподівається, що політичні сили, в які він вкладався протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах, – прогнозує віцепрезидент ЄК.

Єдине, що на думку Тіммерманса може змінити курс Росії – це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою.

– Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з’являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, – закликав він.

Нагадаємо, що Тіммерманс – не перший і не єдиний західний політик, який вважає, що Путін уже програв війну проти України.

Зокрема президент США Джо Байден висловив упевненість в тому, що президент Росії програє у війні. Однією з ознак цього він вважає перехід Кремля до ударів по цивільних об’єктах.

У той же час Байден впевнений, що для завершення війни Києву необхідно буде провести переговори з Москвою.

Джерело: Nieuwsblad