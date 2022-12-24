Грудень, 24 в 11:28

Українські захисники наближаються до тимчасово окупованого міста Сватове (Луганська область). У зв’язку з цим російські загарбники вивезли звідти “адміністрацію” в бік Луганська.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

– Достатньо потужно (війська РФ, – Ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. Більш того, не хочу вангувати, але можу сказати, що зі Сватового “адміністрація ЛНРії” поїхала на Луганськ, – зазначив Гайдай.

За його словами, місцеві мешканці “на власні вуха чують, що фронт наближається”.

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У своєму Telegram-каналі Гайдай уточнив, що окупанти “вже відчувають наближення ЗСУ”, а тому збирають награбоване та їдуть у бік Луганська.

Голова ОВА також поінформував, що Збройні сили України відбили наступи російських військ біля Білогорівки та Стельмахівки.

Водночас окупанти продовжують обстрілювати нещодавно звільнені ЗСУ населені пункти, зокрема, Невське та Макіївку. Іноді туди навіть намагаються прорватися танки РФ.

Як наголосив Гайдай, загарбники знають, що в Невському залишається близько 150 місцевих жителів. Попри це вони запускають у бік села не лише ракети С-300, а й іранські дрони-камікадзе.

Іноді окупанти закривають населені пункти Луганщини на в’їзд та виїзд. Усіх чоловіків вони примусово відправляють на фронт.

– Всі обіцянки про те, що заводи будуть працювати, нові робочі місця – навпаки ріжуть, демонтують обладнання, вивозять. Відповідно люди залишаються без роботи, і їх відправляють на фронт, – уточнив голова ОВА.

Нещодавно Сергій Гайдай розповідав, що українські військові мають успіхи та просуваються в напрямку населених пунктів Сватове-Кремінна. Очільник ОВА уточнив, що звільнення Луганщини дається ЗСУ дуже важко, а тому не слід очікувати швидких проривів.

Джерело: Луганська ОВА, Telegram-канал Сергія Гайдая