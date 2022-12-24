Жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю: Зеленський привітав українців зі святом

Грудень, 24 в 20:14

Президент Володимир Зеленський у суботу, 24 грудня, виступив з привітанням українців зі святом Різдва Христового. Він нагадав, що поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, а також – віру в перемогу добра й милосердя.

– На жаль, цьогоріч для нас усі свята мають гіркий присмак. І традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною й теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці, – перерахував президент.

Він зазначив, що різдвяні дзвоники можуть перетинатись з сиренами повітряної тривоги, або, ще гірше, пострілами й вибухами.

– І все це разом може нести велику загрозу. Це – зневіра. У вищих силах та їхній могутності, у добрі та справедливості на світі. Втрата надії. Втрата любові. Втрата себе… Та хіба не цього у своїй суті хочуть зло й темрява, які постали проти нас? Ми протидіємо їм понад 300 днів і вісім років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного? – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що ще однією нашою потужною та дієвою зброєю є молот і меч нашого духу й свідомості – відвага й хоробрість, які схиляють нас робити добру справу й долати зло.

Зараз дивляться

– Головний акт мужності – витримка й доведення свого діла до кінця попри все. Наш шлях освітлює правда. Ми знаємо її. Ми захищаємо її. Наша правда – це боротьба за волю. Свобода має високу ціну. Але рабство – іще вищу, – заявив президент.

Він закликав українців до терпіння та віри, адже зло не може бути сильнішим за броню, надану богом.

– Ми витримали на початку війни, витримали атаки, погрози, ядерний шантаж, терор, ракетні удари. Витримаємо цю зиму. Бо знаємо, за що боремося. Ми йдемо вперед крізь терни до зірок, знаючи, що чекає в кінці шляху Бог – справедливий суддя, який добро нагороджує, а зло карає, – сказав очільник держави.

Президент додав, що сьогоднішній день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах: хтось побачить першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною, – вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. А хтось – на трасі, в дорозі від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя.

Частина людей побачать її крізь діри понівеченого кулями даху власної оселі, частина – зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей – українців, що дали прихисток українцям на Закарпатті, Буковині, на Львівщині, Франківщині та в багатьох інших регіонах.

Хтось чутиме Щедрик іншими мовами у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах, а хтось – зустріне це Різдво у неволі. Проте президент закликав усіх памʼятати, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам.

– Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх, – зазначив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю – її сяйво буде видно навіть у бомбосховищі під землею.

– Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки – бадьоро, як ніколи, – щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних – у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного, – сказав Зеленський.

Він резюмував, що ми зустрічатимемо свята з усмішками та радістю, як і завжди, проте з відмінністю – не чекатимемо дива, адже творимо його самі.