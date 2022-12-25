Активно працюємо, щоб систем Patriot було більше – посол України в США

Грудень, 25 в 12:25

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що українське керівництво активно працює, щоб оголошена батарея ЗРК Patriot від США не була єдиною.

Вона висловила сподівання, що Україна зможе очікувати, що, як і у випадку з HIMARS, після першої “пробної” поставки Patriot їх продовжать передавати й надалі.

– Це рішення дійсно історичне. По-перше, воно нам досить швидко надасть перші систем Patriot і розкриє можливість для всіх інших країн-партнерів, у яких системи також є, ухвалювати рішення про їхнє надання, – зазначила Маркарова.

За її словами, після візиту президента України Володимира Зеленського до США вже є “конкретні серйозні результати”. Зокрема, у Конгресі США активізувалося ухвалення рішень щодо допомоги Україні.

Зараз дивляться

21 грудня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд. Він включає значну кількість снарядів, бронемашини, а також одну батарею ЗРК Patriot.

22 грудня Сенат ухвалив закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою $1,7 трлн. У законі прописане фінансування України на 2023 рік, яке передбачає виділення $45 млрд.

Джерело: телемарафон