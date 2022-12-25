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Факти / Україна

Пожартував над односельцями: юнаку загрожує до 5 років за рашиські символи

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
фарба в балончику
Фото: Pixabay

У Миколаївській області 21- річний хлопець вирішив пожартувати над односельцями й намалювати на їхніх воротах і будинках рашиські символи.

Жителі села Троїцьке Новоодеського району помітили літери Z та V вранці 25-го грудня.

Троїцьке Миколаївщина
Троїцьке Миколаївщина
Троїцьке Миколаївщина
Троїцьке Миколаївщина
Троїцьке Миколаївщина
Троїцьке Миколаївщина
Пожартував над односельцями: юнаку загрожує до 5 років за рашиські символи / 4 фотографии

Вони зателефонували поліції та викликали правоохоронців.

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Через кілька годин поліцейські з’ясували, що до написів ворожих символів причетний 21-річний місцевий мешканець.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Хлопцю загрожує до п’яти років за ґратами з можливою конфіскацією майна.

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Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет

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