Пожартував над односельцями: юнаку загрожує до 5 років за рашиські символи
Фото: Pixabay
У Миколаївській області 21- річний хлопець вирішив пожартувати над односельцями й намалювати на їхніх воротах і будинках рашиські символи.
Жителі села Троїцьке Новоодеського району помітили літери Z та V вранці 25-го грудня.
Пожартував над односельцями: юнаку загрожує до 5 років за рашиські символи / 4 фотографии
Вони зателефонували поліції та викликали правоохоронців.
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Через кілька годин поліцейські з’ясували, що до написів ворожих символів причетний 21-річний місцевий мешканець.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).
Хлопцю загрожує до п’яти років за ґратами з можливою конфіскацією майна.
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Джерело: Сергій Шайхет
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