Роблять резервацію: окупанти не випускають з окупованих територій навіть жінок та дітей
Російські військові зробили з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей резервацію і тримають людей у заручниках.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров та зазначив, що за тиждень ніхто з мешканців не зміг виїхати.
– Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя. Місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби. Тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів, проїзд закрили до 15 січня, – написав він.
Також Федоров зазначив, що протягом 10 місяців окупанти посилювали терор й ускладнювали евакуацію, штучно створюючи тисячні черги на блокпостах та запроваджуючи систему спецпропусків (на їх оформлення йде близько місяця).
Фото: ГУР