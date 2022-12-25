Роблять резервацію: окупанти не випускають з окупованих територій навіть жінок та дітей

Грудень, 25 в 15:32

Російські військові зробили з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей резервацію і тримають людей у заручниках.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров та зазначив, що за тиждень ніхто з мешканців не зміг виїхати.

– Вже протягом 10 днів рашисти не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку в сторону Запоріжжя. Місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби. Тепер не випускають навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки. За словами самих окупантів, проїзд закрили до 15 січня, – написав він.

Також Федоров зазначив, що протягом 10 місяців окупанти посилювали терор й ускладнювали евакуацію, штучно створюючи тисячні черги на блокпостах та запроваджуючи систему спецпропусків (на їх оформлення йде близько місяця).

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Фото: ГУР