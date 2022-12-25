Світло завжди перемагає темряву: Шмигаль, Стефанчук та Епіфаній привітали українців із Різдвом
25 грудня українців із Різдвом слідом за главою держави привітали високопосадовці.
Надійшли вітання і від настоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль побажав, щоб цьогорічне Різдво Христове принесло розраду та душевну рівновагу всім українцям, де б вони не були, а Божа благодать зійшла на нашу землю і наших захисників.
Очільник уряду наголосив, що мільйони людей у всьому світі цими днями збираються в колі найрідніших і найдорожчих людей.
Проте українці зустрічають нинішні свята зовсім в інших умовах.
– Війна розлучила багатьох із нас. Проте, попри всі терористичні обстріли й атаки, ми вистоїмо. Адже жоден холод, голод чи темрява не змусять нас зневіритися, – переконаний Денис Шмигаль.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук додає: попри те, що цьогоріч через страшну війну українці не відчувають звичної радості, безтурботності, не мають піднесеного настрою, у них є віра, яка в рази сильніша, ніж будь-коли.
– Хтось зустрічає свято у розлуці з рідними, хтось – втративши рідних. Хтось – на чужині, хтось – під обстрілами, але всі – у молитві за тих, хто на фронті, – зауважує Руслан Стефанчук.
Спікер парламенту наголошує: ніхто не дасть відповіді на запитання, чому саме наш народ переживає жахи цієї війни, але в нас точно є відповідь на запитання, за що ми боремось.
– Боремося за світле майбутнє, за правду, за можливість жити вільно. Божої милості та підтримки, дорогі українці! І нехай Господь обов’язково почує нашу спільну молитву за Україну! – зазначив Руслан Стефанчук.
Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній стверджує: подія Різдва Христового запевняє нас в тому, що світло завжди перемагає темряву.
– Народжений Син Божий сповістив людству, що земне життя – це сходинка до життя вічного. І це допомагає нам долати життєві виклики й випробування, прагнучи перемоги над злом, добра й справедливого миру.
Нехай зміцнить Господь усіх нас в доброму душевному й тілесному здоров’ї і подасть нам свою благодатну допомогу на добрі справи задля перемоги над злом! – зазначив митрополит Епіфаній.
Віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустріла світле свято під час служби в соборі на Вінниччині, де перебуває з робочим візитом.
– Христос народився! Славімо Його! Молимося за перемогу! Всіх обіймаю! – написала Ірина Верещук.
Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як зустріли свято ті, хто наближає цю перемогу.
На світлинах видно святкову вечерю українських захисників.
– Христос народився! Українські воїни святкують, – підписали світлини з фронту в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся до українців із привітаннями у Святвечір.
Глава держави наголосив, що українці не чекатимуть дива на свята, адже творять його самі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук, Ірина Верещук, митрополит Епіфаній, Генштаб ЗСУ