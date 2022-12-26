Грудень, 25 в 22:13

Німецький уряд очікує повторного наступу Росії на Україну наступного року.

У новому листі уряду Німеччини йдеться, що припускається великий російський наступ у квітні 2023-го.

Німецьке видання Neue Zürcher Zeitung, посилаючись на стратегічний документ уряду Німеччини, вказує, що наступного року можна очікувати жорстку контратаку російських військ.

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Міноборони Німеччини бачить можливість контрнаступу Росії у квітні 2023 року. Можливі два сценарії. Про це також повідомляє Фокус. Відповідно, частиною військової стратегії можуть бути прицільні ракетні атаки по критичній інфраструктурі, в тому числі з використанням безпілотників.

Однак за даними британських спецслужб, великого наступу очікувати не варто.

В одному із названих Німеччиною сценаріїв, до російського наступу будуть втягнуті білоруські військові.

Експерти давно побоюються, що союзник Путіна може втрутитися у війну. Проте поки що Лукашенко стримується.

Дійсно, якби білоруські війська стояли на кордоні з Україною, захисникам довелося б розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі. Проте Лукашенко, швидше за все, не буде безпосередньо втручатися у війну, а максимум розгорне погрозливі жести своєї армії, бо внутрішньополітичний тиск на правителя видається занадто великим. Проте мета першого сценарію російського наступу – взяти Донбас під повний контроль.

Якщо за першим сценарієм білоруські солдати розглядаються як загроза для українців у разі російського наступу, то за другим сценарієм вирішальними у війні можуть стати солдати Лукашенка. Однак така можливість вважається досить малоймовірною. Відповідно, Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. Проте нещодавно правляча партія у Німеччині чітко заявила, що Україну слід підтримувати й надалі. Окрім надання системи Patriot, для цього планувалися й постачання ще більшої кількості танків, ніж Німеччина вже передала Україні.

За цим сценарієм Білорусь йшла б на Київ, а російські війська наступали б по Донбасу. Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть перекрити постачання із Заходу та змусити український уряд капітулювати. Стратегія вимагала б загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже була значно ослаблена війною в Україні й потребувала б більше солдатів.

За даними американського Інституту вивчення війни, Білорусь, ймовірно, відіграє вирішальну роль у можливому наступі Росії. Росія давно створює на півночі України умови для посилення можливого наступу. Білорусь і Росія вже проводили спільні військові навчання перед повномасштабною війною в Україні. Незабаром після цього відбулося російське вторгнення в Україну.

Картина, яку можна порівняти з тим часом, зараз повторюється. До нападу на Україну Росія мала польові госпіталі в Білорусі. Кажуть, що вже зараз є ознаки того, що армія Путіна знову розбиває табори в Білорусі. Хоча вторгнення вважається малоймовірним, розвиток подій можна принаймні розглядати як ознаки зміни у війні в Україні.

Неважливо, чи здійсняться сценарії Міноборони Німеччини: після майже десяти місяців стає зрозуміло, що війна в Україні зраз наступає переломний момент. Те, як Захід і Україна позиціонуватимуть себе найближчими тижнями, буде вирішальним. Як зазначає газета, це також свідчить про те, що Путін або вплив Росії більше не можуть становити таку велику загрозу для НАТО.

Тим часом втрати Росії у війні в Україні настільки величезні, що країна значно ослаблена, не в останню чергу через санкції Заходу.

Джерело: Kreiszeitung