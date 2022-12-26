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Факти / Україна

Армія РФ обстріляла прикордоння Сумської області

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
армія РФ обстріляла Сумську область
Фото: Держприкордонслужба

Російські війська 26 грудня обстріляли прикордоння Сумської області.

Під ворожий вогонь потрапила Зноб-Новгородська громада.

Унаслідок цього були пошкоджені житлові будинки мирних громадян та лінія електропередач.

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– Вогонь вівся з мінометів у районі населеного пункту Зернове, – уточнили у Державній прикордонній службі.

Попереднього дня загарбники обстріляли Середино-Будську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.

За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, зафіксовано дев’ять прильотів з мінометів та артилерії.

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Джерело: Дмитро Живицький

Джерело: Держприкордонслужба
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