Грудень, 26 в 13:56

Російські війська 26 грудня обстріляли прикордоння Сумської області.

Під ворожий вогонь потрапила Зноб-Новгородська громада.

Унаслідок цього були пошкоджені житлові будинки мирних громадян та лінія електропередач.

Зараз дивляться

– Вогонь вівся з мінометів у районі населеного пункту Зернове, – уточнили у Державній прикордонній службі.

Попереднього дня загарбники обстріляли Середино-Будську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.

За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, зафіксовано дев’ять прильотів з мінометів та артилерії.

Читайте Тероборона Сумщини знищила російську диверсійну групу

Джерело: Дмитро Живицький