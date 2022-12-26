Армія РФ обстріляла прикордоння Сумської області
Фото: Держприкордонслужба
Російські війська 26 грудня обстріляли прикордоння Сумської області.
Під ворожий вогонь потрапила Зноб-Новгородська громада.
Унаслідок цього були пошкоджені житлові будинки мирних громадян та лінія електропередач.
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– Вогонь вівся з мінометів у районі населеного пункту Зернове, – уточнили у Державній прикордонній службі.
Попереднього дня загарбники обстріляли Середино-Будську громаду. Обійшлося без жертв та руйнувань.
За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, зафіксовано дев’ять прильотів з мінометів та артилерії.
Джерело: Дмитро Живицький