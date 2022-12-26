Без води, світла та тепла. У Маріуполі окупаційна влада не може відновити інфраструктуру
Російські військові не спроможні відновити інфраструктуру у Маріуполі.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
– У місті немає електро-, газо-, водо- та теплопостачання на централізованому рівні. І апріорі не може бути у зруйнованому фактично повністю місті. Тому що розбиті не лише зовнішні мережі, але і вся система зруйнована всередині. Тому люди там виживають, – каже він.
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Голова ОДА зазначив, російська пропаганда намагається показати картинку про нібито “відновлення життя”, але це не має нічого спільного з реальністю. За його словами, відновити Маріуполь може лише Україна.
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