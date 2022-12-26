Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Без води, світла та тепла. У Маріуполі окупаційна влада не може відновити інфраструктуру

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Маріуполь

Російські військові не спроможні відновити інфраструктуру у Маріуполі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

– У місті немає електро-, газо-, водо- та теплопостачання на централізованому рівні. І апріорі не може бути у зруйнованому фактично повністю місті. Тому що розбиті не лише зовнішні мережі, але і вся система зруйнована всередині. Тому люди там виживають, – каже він.

Читайте
РФ завезла в Маріуполь 35 тис. цивільних окупантів, а для українців влаштувала “холодомор” – Андрющенко

Голова ОДА зазначив, російська пропаганда намагається показати картинку про нібито “відновлення життя”, але це не має нічого спільного з реальністю. За його словами, відновити Маріуполь може лише Україна.

Зараз дивляться

Фото: Маріупольська міська рада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка