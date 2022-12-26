Грудень, 26 в 6:14

Російським окупаційним військам, ймовірно, буде складно підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута. Вони можуть спробувати взяти тактичну чи оперативну паузу.

На Сіверському напрямку окупанти гатили в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії гатили по населених пунктах Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ біля понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Війна в Україні триває вже 306-ту добу.