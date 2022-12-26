Мінус 300 зі строю за два дні. Лікарні на Луганщині переповнені окупантами та найманцями Вагнера

Грудень, 26 в 18:53

Біля Половинкиного Старобільського району Луганської області внаслідок удару з боку українських військових окупанти втратили до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

– 24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів становлять до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими, – повідомляє Генеральний штаб.

А 25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, ворог втратив до 50 військовослужбовців, ще 100 дістали поранення. Також знищено близько п’яти одиниць військової техніки різного типу.

При цьому ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців та найманців приватних військових компаній.

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– Так, в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, у Первомайську, на території так званого військового шпиталю, що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут, – йдеться у повідомленні.

До речі, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Бахмуту російські агресори втрачають тисячі солдат, проте все ще не полишають мети вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Фото: ГУР Міноборони України