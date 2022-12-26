Грудень, 26 в 17:00

На тимчасово захоплених територіях Луганщини російські окупанти погрожують українцям розстрілами за співпрацю з партизанами.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що, окрім Збройних сил України, “гарний настрій” загарбникам постійно створюють українські партизани. Регулярно з’являються повідомлення про вибухи на базах та військових складах рашистів. Окупанти не можуть знайти причетних до цієї “бавовни”, а тому вирішили залякувати стратами місцевих мешканців.

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– Росіяни так бояться українських партизанів, що залякують людей на окупованих територіях розстрілами, щоб ті не співпрацювали зі своєю країною, – наголосив Гайдай.

За його даними, 23 грудня в місті Сватове окупанти протягом двох годин на колінах тримали сімох людей із мішками на головах. Це сталося біля будівлі “РВ МВС” терористичного формування “ЛНР”.

Місцевим мешканцям рашисти повідомили, що ці семеро осіб начебто є агентами Служби безпеки України та причетні до “партизанського руху”.

– Потім людей показово повантажили в автомобілі та повідомили, що вони будуть розстріляні за державну зраду. Увесь цей спектакль розіграли на очах у сватівчан, аби їх залякати. Насправді ж нікого не затримували, нікого не розстрілювали. “Ленерівське МБД” грається в театр, – зазначив очільник ОВА.

Днями Сергій Гайдай розповідав, що українські військові наближаються до міста Сватове (Луганська область). У зв’язку з цим російські окупанти вивезли звідти “адміністрацію” в бік Луганська.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая