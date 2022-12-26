Грудень, 26 в 15:08

Російські війська готуються до масованих атак заздалегідь. Для цього вони вивчають розвідувальні дані і прокладають маршрути.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами речника, за один день неможливо спланувати масований удар, оскільки для цього необхідно усе спроєктувати, прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування українських ППО.

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Для того, щоб визначити розташування наших підрозділів протиповітряної оборони, ворог вивчає розвідувальні дані.

Водночас Ігнат наголошує, що Повітряні сили готові в будь-який момент відбивати чергову агресію РФ.

– Готуємося до удару одразу після удару минулого. Всі Сили оборони, не лише Повітряні сили, а всі, хто захищає повітряний простір, одразу після удару перезаряджають свої ракети, хтось інші заходи проводить. Всі Сили оборони очікують, готуються, посилюються. Надходить певна додаткова допомога, – додав він.

Раніше Кирило Буданов повідомив, що у Росії вистачить ракет ще на 2-3 масовані удари по Україні. Російська промисловість не здатна виробляти стільки ресурсів, скільки витрачають окупанти.

Джерело: телемарафон