Українські прикордонники знищили БМП російських окупантів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

– Різдвяний рецепт BBQ: у набиту окупантами беху додаємо артилерійський снаряд. Готово!

На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу БМП. Координати виявленої цілі прикордонники передали побратимам-артилеристам ЗСУ. Вже з першого пострілу беха була вражена майстерністю богів війни. Другий снаряд – справжнє фаєр-шоу для окупантів, – йдеться у повідомленні.