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Факти / Україна

Прикордонники показали знищення ворожої БМП

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
знищення російської БПМ

Українські прикордонники знищили БМП російських окупантів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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На Луганщині аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу БМП. Координати виявленої цілі прикордонники передали побратимам-артилеристам ЗСУ. Вже з першого пострілу беха була вражена майстерністю богів війни. Другий снаряд – справжнє фаєр-шоу для окупантів, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ.

Фото: Скриншот

Джерело: Держприкордонслужба
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