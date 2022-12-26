Грудень, 26 в 15:37

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) розгляне пропозиції щодо запровадження санкцій проти російських силовиків та представників ІТ-сектору.

Як поінформували в пресслужбі Міністерства економіки України, пропозиції затвердила Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики.

До нового пакету санкцій, який розгляне РНБО, потрапили більш ніж 1 300 російських силовиків із ФСБ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії РФ, судової влади та Міністерства внутрішніх справ. Йдеться про осіб, котрі причетні до злочинів проти нашої держави.

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– В рамках посилення санкційного тиску на державу-терориста та осіб, що підтримують чи сприяють агресії РФ проти України, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1 300 представників силових органів РФ, – зазначила перший віцепрем’єр України Юлія Свириденко.

Крім того, РНБО розгляне санкції проти понад 500 юридичних та фізичних осіб із російського ІТ-сектору. До списку внесли:

виробників програмного забезпечення, обладнання;

компанії та осіб, котрі пов’язані з соціальними мережами, платформами, через які Кремль поширює свою пропаганду.

Робоча група також розглянула посилення санкційного тиску:

необхідність віддзеркалення партнерами санкцій, запроваджених Україною;

блокування поставок РФ та Білорусі товарів і комплектовання, які використовуються для виробництва зброї, військової техніки.

Як уточнили в Мінекономіки, країни-союзники ухвалюють санкції з урахуванням рішень України. Наприклад, частиною дев’ятого санкційного пакету Євросоюзу, а також санкцій США були обмежувальні заходи, які раніше запровадила наша держава.

Країни-партнери також здійснюють перевірку отриманої з Києва інформації про західне комплектовання в зброї, яку використовує РФ, після чого вживають заходів.

Протягом останніх чотирьох місяців РНБО підтримала запровадження санкцій проти 3 134 фізичних та 1 374 юридичних осіб.

Водночас Міжвідомча робоча група рекомендувала подати на розгляд РНБО санкції ще проти понад 8 тис. фізичних та юридичних осіб.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію санкції РНБО щодо десятків росіян та компаній з РФ. До списку потрапили двоюрідний брат російського диктатора Ігор Путін, російська спортсменка Аліна Кабаєва та інші.

На розгляд РНБО також подані пропозиції щодо санкцій проти представників влади РФ, військового керівництва РФ, керівників російських банків.