Росіяни планують відкрити на окупованих територіях центри підготовки пропагандистів – ЦНС

Грудень, 26 в 9:54

Окупанти використовують школи для промивки мізків українським дітям. Незабаром росіяни планують відкрити центри підготовки “вчителів” історії та російської мови.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Перший такий центр підготовки пропагандистів хочуть відкрити у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку вчителі історії та російської мови.

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– Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє, на що ставить акцент російська школа, а саме на вивченні мови та “правильної” історії, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на тимчасово окупованих територіях у загарбників спостерігається дефіцит педагогів.

– Більшість українців відмовилися працювати на ворога, тому росіяни завезли своїх вчителів, які займаються русифікацією дітей. Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати. Залишатись вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ, – додають у Центрі.

Джерело: Центр нацспротиву