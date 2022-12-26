Спеціаліст з міжнародних відносин: у МЗС відреагували на докори з призначення Ілащук послом в Болгарії

Грудень, 26 в 20:37

Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

Про це повідомило у коментарі Міністерство закордонних справ України.

– Щодо призначення на посаду посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією, вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю Країнознавство кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою, – йдеться у коментарі відомства.

У МЗС також заявили, що уряд Болгарії після оцінки її кандидатури негайно надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.

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– В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Тільки за ними, а не інтерпретаціями та образами і слід судити про роботу посла за кордоном, – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ поширилася інформація, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Ілащук, яка “не має досвіду роботи в цій сфері і досі позиціонувалася як фахівець із сексології та дорогоцінних прикрас”.