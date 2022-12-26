Грудень, 26 в 15:57

Українські Сили протиповітряної оборони знищили вже близько 70 дронів із нової партії, яку Іран передав Росії.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Як відомо, до Росії надійшла друга партія дронів. Перша нараховувала майже 400 безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БПЛА знищено протиповітряною обороною, – сказав Ігнат.

Він підкреслив, що агресор ще має безпілотники, тому варто готуватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується об’єктів критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

Окрім того, речник заявив про необхідність продовжувати тиск на Іран, якщо він не перестане постачати Росії безпілотники та інше озброєння.

Раніше Ігнат повідомляв, що вдень Росія для ударів частіше використовує ракети, а дрони переважно запускає у темний час доби. Це пов’язано з тим, що безпілотники вигідніше застосовувати вночі, оскільки вони радіолокаційно видимі, але візуально до них прив’язки немає. Тому збити їх стрілецькими засобами – кулеметами та зенітними гарматами – фактично неможливо.

Джерело: телемарафон