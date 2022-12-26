Грудень, 26 в 15:28

Динаміка боїв на Сході України дуже висока, лінія фронту рухається активно. Однак без великих перемог людям із віддалених від безпосереднього зіткнення регіонів здається, ніби фронт завмер.

Про це розповів військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

– Те, що ми її в Києві чи в інших містах не бачимо, не означає, що фронт завмер. Там йде надзвичайне напруження. У Бахмуті бої точаться за кожен дім, за кожну вулицю. Інтенсивність боїв там настільки висока, що ми просто не встигаємо міняти карти й робити позначки, де хто перебуває, тому що за день позиції можуть переходити 2-3 рази з рук у руки, – сказав він.

Полковник зазначив, що біля Сватового на Луганському напрямку окупанти намагаються відкинути українських оборонців бодай на адмінкордон області, але ЗСУ намагаються прорватися.

Зараз дивляться

– В один і той же день противник нас відтискає від позицій, а на іншій ділянці ми прориваємося. Не припиняються обстріли наших територій у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. На Півдні тривають обстріли, ворог намагається створити лінії оборони, ми намагаємося вдосконалити наші тактичні позиції. Тому з військової точки зору я не можу погодитися з тим, що фронт завмер. З політичної чи з глядацької точки зору – так, ми не спостерігаємо якихось значних просувань, визволення територій, – наголосив експерт.

Він вважає, що у росіян є можливість захопити Бахмут, але це залежить від людського фактора – росіяни можуть як і зупинитися, зрозумівши безглуздість цього завдання, так і відчайдушніше рватися уперед.

Полковник додав, що зараз переважним є південний напрямок, зокрема Мелітополь.

– Якщо ми виходимо на Мелітополь, ми вирішуємо два завдання. Перше – ми розсікаємо сухопутний коридор до Криму. Друге – ми перетворюємо Крим на острів, і вся його стратегічна цінність для окупантів втрачається з виходом на Мелітополь, – сказав Грабський.

За його словами, українські Сили оборони можуть це зробити.