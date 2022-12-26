У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи – що відомо
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У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку росіян.
Дані про постраждалих та руйнування відсутні.
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Станом на 19:21 у Харківській області був відбій повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.
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