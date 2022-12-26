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Факти / Україна

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи – що відомо

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи – що відомо
Фото: Depositphotos

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку росіян.

Дані про постраждалих та руйнування відсутні.

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Станом на 19:21 у Харківській області був відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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