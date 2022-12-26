У Херсоні вдруге за день лунають вибухи
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У Херсоні вдруге за день чутно звуки вибухів.
Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.
– У Херсоні чутно вибухи, – повідомляють кореспонденти Суспільного.
Про постраждалих чи руйнування інформації немає.
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Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у Херсоні з самого ранку 26 грудня було чути звуки вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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