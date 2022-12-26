Грудень, 26 в 21:45

У Херсоні вдруге за день чутно звуки вибухів.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

– У Херсоні чутно вибухи, – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Про постраждалих чи руйнування інформації немає.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у Херсоні з самого ранку 26 грудня було чути звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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