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Факти / Україна

У Херсоні вдруге за день лунають вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух
Фото: Depositphotos

У Херсоні вдруге за день чутно звуки вибухів.

Про це пишуть у ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

– У Херсоні чутно вибухи, – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Про постраждалих чи руйнування інформації немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у Херсоні з самого ранку 26 грудня було чути звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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