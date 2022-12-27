Відправляють на блокпости та супроводжувати техніку: у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію
У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові фактично розпочали приховану мобілізацію.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
– У тимчасово окупованому Генічеську, який росіяни зробили “центром” області, фактично відбувається прихована мобілізація, – заявив Хлань.
Він зауважив, що серед колаборантів набрали охочих служити у так званій поліції, пообіцявши хороші зарплати та умови за охорону міста. Однак мобілізованих людей відправляють чергувати на блокпостах та супроводжувати колони російської техніки.
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– Таку колону, яка рухалася до Олешки, накрили українські військові, і “поліцейських” разом із нею, – каже депутат обласної ради.
Фото: ГУР