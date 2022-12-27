Відправляють на блокпости та супроводжувати техніку: у Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію

Грудень, 26 в 22:00

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області російські військові фактично розпочали приховану мобілізацію.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

– У тимчасово окупованому Генічеську, який росіяни зробили “центром” області, фактично відбувається прихована мобілізація, – заявив Хлань.

Він зауважив, що серед колаборантів набрали охочих служити у так званій поліції, пообіцявши хороші зарплати та умови за охорону міста. Однак мобілізованих людей відправляють чергувати на блокпостах та супроводжувати колони російської техніки.

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– Таку колону, яка рухалася до Олешки, накрили українські військові, і “поліцейських” разом із нею, – каже депутат обласної ради.

Фото: ГУР