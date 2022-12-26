Грудень, 26 в 14:19

Станом на 26 грудня в Україні 191 тис. безробітних. Це найнижча цифра в історії реєстрації офіційного безробіття.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що місяць тому, 24 листопада, було 223 тис. безробітних, тобто падіння за місяць більш як на 30 тис. осіб.

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Водночас депутат наголошує, що це не означає, що в Україні все різко стало добре з наявністю роботи.

Зокрема, на зміну статистики вплинули такі фактори:

виплата з безробіття зараз здійснюється лише 90 днів;

баланс виїзду за кордон з жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає;

чоловіки мають перед реєстрацією з безробіття принести документи з військкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних – це жінки.

Раніше заступник міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну роботу втратили щонайменше 5 млн людей.

Джерело: Ярослав Железняк