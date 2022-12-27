Грудень, 26 в 23:19

Через військову агресію Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Чому повістки продовжують вручати на вулицях, які категорії не є військовозобов’язаними та яка відповідальність передбачена для ухилянтів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Хто звільняється від мобілізації?

Зокрема, звільненими від мобілізації є такі категорії військовозобов’язаних громадян:

особи з інвалідністю або особи, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

– Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус, – зазначають в Мінреінтеграції.

Неявка до ТЦК: яка відповідальність передбачена

Під час загальної мобілізації призов на військову службу відбувається шляхом вручення повісток. Після її отримання військовозобов’язані чоловіки повинні з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Якщо людина не прийшла до ТЦК, то вона може отримати покарання:

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штраф (розмір варіюється від 1 700 до 3 400 грн). Покарання призначається призовникам, яких запросили вперше для уточнення інформації або для проходження медкомісії;

позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін. Кримінальне покарання призначається призовникам, викликаним у ТЦК для відправки у військову частину.

Чи існують поважні причини для неявки

Юрист Ростислав Кравець розповів ZN.UA, що є деякі поважні причини під час загальної мобілізації, коли призовник може не з’явитися до ТЦК після отримання повістки у вказаний термін. До них належить:

стихійне лихо;

смерть рідної людини;

хвороба;

інша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територіального центру комплектування.

Військовозобов’язані ВПО: чи потрібно ставати на облік

На військовий облік мають ставити всі (окрім тих, хто звільняється від мобілізації) віком від 18 до 60 років.

– Якщо ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду. Звертаємо увагу, це не означає, що вам одразу вручать повістку, – повідомляє Мінреінтеграції.

Чому повістки продовжують вручати на вулицях

Військкомати продовжують вручати повістки українцям на вулицях тому, що поїздки за домашніми адресами військовозобов’язаних є малоефективними.

Про це повідомив начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає 24 канал.

– Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані до територіальних центрів, ніхто не ловив би їх на вулицях, – підкреслив представник Сухопутних військ ЗС України.

Він заявив, що у випадках, коли співробітники військкоматів приїжджають до українців за домашніми адресами, двері нерідко ніхто не відчиняє.

– Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей, – додав Горбач.

Зауважимо, що роздача повісток у громадських місцях не порушує наше законодавство.