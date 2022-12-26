Грудень, 26 в 9:12

Безповоротні втрати Росії у війні в Україні сягнули близько 102 600, з яких за останню добу ЗСУ ліквідували 550 військових.

За даними Генштабу, станом на ранок 26 грудня найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Серед знищеної бойової техніки ворога – п’ять танків, сім броньованих маших, п’ять артсистем тощо.

Зараз дивляться

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 26 грудня:

особовий склад ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 016 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 6 017 (+7);

артилерійські системи – 1 996 (+5);

РСЗВ – 418;

засоби ППО ‒ 212;

літаки – 283;

гелікоптери – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1);

крилаті ракети ‒ 653;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 647 (+12);

спеціальна техніка – 178.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 306-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.