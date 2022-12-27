Грудень, 27 в 13:17

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2022 року складе 32%.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

– За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого – не більше 32%, – сказала вона.

Свириденко також додала, що на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.

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За її словами, зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету.

– Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів, – додала міністр.

Зазначено, що після повномасштабного вторгнення Росії прогнозувалось, що ВВП впаде на 50%.

Раніше Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,1% до 3,3%.

Фото: Міністерство економіки