Грудень, 27 в 7:27

Російська армія поставила перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця 2022 року.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Вони (російські окупанти – Ред.) поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на (адміністративні – Ред.) кордони Донецької області, – сказала Ганна Маляр.

Щодо Бахмуту, то він, за словами заступниці міністра оборони, є нашою східною фортецею. Там російський ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння.

Зараз дивляться

– Там (у районі Бахмута – Ред.) було незначне просування, але ворога витіснили. Станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них це також не виходить, – наголосила заступниця міністра оборони.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що інфраструктура Бахмута майже на 60% повністю або частково знищена.