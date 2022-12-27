Грудень, 27 в 14:37

Російські окупаційні війська обстріляли Донецьку область унаслідок чого були поранені мирні жителі.

Як повідомляє Нацполіція, загарбники 26 грудня завдали сім ударів по житловому сектору.

Вони влучили по містах Авдіївка, Бахмут, селищу Велика Новосілка, селам Карлівка, Іванівка, Островське. Пошкоджені сім цивільних об’єктів – оселі громадян й магазин мобільної техніки.

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Унаслідок артилерійського удару в Бахмуті руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та приміщення магазину. У селі Іванівське унаслідок атаки мирний житель поранення.

Поліція та СБУ відкрила кримінальні провадження за фактом про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Також російські війська протягом ночі били по території області.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під вогнем окупантів опинилося Острівське Курахівської громади — там пошкоджені заклад культури, крамниця та п’ять приватних будинків.

Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені та руйнування / 6 фотографий

Вранці загарбники обстріляли Авдіївку з Градів — без жертв, обсяги руйнувань встановлюються.

В Іванівському Бахмутської громади одна людина дістала поранень унаслідок обстрілів.

Фото: Павло Кириленко

Джерело: Павло Кириленко