Грудень, 27 в 12:59

Російські окупанти намагаються досягти хоча б якихось перемог на фронті, тому зосереджують свої сили на взятті Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Бахмут залишається основним напрямком ударів російського ворога. Там окупанти зосередили весь вогонь артилерії, залпових систем, танків. Росіяни усіма силами намагаються прорвати нашу оборону, проте зазнають втрат.

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– Лише за цю добу було 175 обстрілів, понад 20 боєзіткнень. Ворог втратив там 77 осіб вбитими і 125 пораненими, – розповів Череватий.

Окупанти дещо змінили тактику боїв біля Бахмута. Вони вже не воюють у складі батальйонних тактичних груп, а розбиваються на мілкі групи по 10-15 осіб і намагаються максимально підійти до наших Сил оборони.

Проте такі просування ворога ЗСУ спочатку зупиняють артилерійським вогнем, а вже потім великокаліберними кулеметами.

За словами Сергія Череватого, місто Бахмут стало для російської армії символом їхньої безпорадності, адже за понад шість місяців атак вони не можуть його взяти.

– За шість місяців вони не можуть взяти районний центр. А перед цим декларують, що візьмуть всю Україну, чи то пів України, чи то Київ за три дні… Все це викликає роздратування військово-політичного керівництва країни…Вони стягують туди все що тільки можуть, і намагаються досягти хоча б якогось проміжного результату, – наголосив Череватий.

Час від часу окупанти намагаються йти у контрнаступ на Луганському напрямку та ведуть бої біля Авдіївки. Саме Авдіївка є наступною після Бахмута за інтенсивністю боїв.

Щодо Кремінної, то там також тривають важкі бої, але ініціативі за Збройними силами України.