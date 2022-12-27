Грудень, 27 в 8:44

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс закликав передати Україні танки, літаки та далекобійну артилерію. Це дозволить звільнити захоплені Росією території.

Про це він сказав в ефірі каналу FREEDOM.

– За логікою, якщо очистити Україну від Росії, як ми розуміємо, звільнити всі землі, всі вкрадені території, окуповані, анексовані – це було б закінченням війни. Усі це, звичайно, дуже добре розуміють. І шлях до цього – військова допомога, все вирішується на полі бою, – наголосив він.

За словами політика, дев’ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал західного тиску на країну-агресорку не вичерпано. Те саме можна сказати і щодо озброєнь.

Зараз дивляться

– Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України”, – підкреслив Лінкявічус.

Ексміністр також зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості. Посилення своєї оборони країна планує в контексті НАТО.

29 листопада глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс під час зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті закликав Альянс ухвалити політичне рішення і відправити в Україну сучасні бойові танки, щоб дати ЗСУ військову перевагу проти російських військ взимку.