Грудень, 27 в 12:56

Правоохоронці викрили зрадницю, яка вербувала агентів РФ в Україні.

Їй заочно повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жителька окупованого Донецька наприкінці лютого 2022 року жінка, яка на той час перебувала у Донецьку та вже працювала на росіян, залучила до незаконної діяльності проти України харків‘янина.

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Вона зв‘язалася з ним через заборонену в Україні соцмережу, і сказала передавати їй інформацію про місця дислокації українських військових у Харкові.

Місцевий житель погодився та передавав жінці координати об’єктів, за якими окупанти обстрілювали місто. Саме він надав поплічниці ворога інформацію про Харківську облдержадміністрацію, зруйновану ще на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі агентка поїхала жити у Москві та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ.

Письмове повідомлення про підозру було вручено її сину, який залишився на території України та не поділяє її проросійських поглядів. Жінку оголошено в розшук.

А на харків’янина, який працював на ворога, чекає суд.

Досудове розслідування проводять слідчі Нацполіції в Харківській області.