ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 620 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 27 грудня Збройні сили України ліквідували вже понад 103 тис. російських окупантів.
Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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Втрати РФ у війні на 27.12.2022:
- особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3016 од,
- бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7) од,
- артилерійських систем – 1998 (+2) од,
- РСЗВ – 418 од,
- засобів ППО ‒ 212 од,
- літаків – 283 од,
- гелікоптерів – 267 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 од,
- крилатих ракет ‒ 653,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 307-й день.