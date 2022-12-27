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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 620 окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 27 грудня Збройні сили України ліквідували вже понад 103 тис. російських окупантів.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Втрати РФ у війні на 27.12.2022:

  • особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3016 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1998 (+2) од,
  • РСЗВ – 418 од,
  • засобів ППО ‒ 212 од,
  • літаків – 283 од,
  • гелікоптерів – 267 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 од,
  • крилатих ракет ‒ 653,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 307-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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