Грудень, 27 в 9:09

Станом на 27 грудня Збройні сили України ліквідували вже понад 103 тис. російських окупантів.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 27.12.2022:

особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3016 од,

бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7) од,

артилерійських систем – 1998 (+2) од,

РСЗВ – 418 од,

засобів ППО ‒ 212 од,

літаків – 283 од,

гелікоптерів – 267 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 од,

крилатих ракет ‒ 653,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 179 (+1) од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 307-й день.