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Факти / Україна

Деокупація Кремінної може стати ключем до звільнення промислових центрів Донбасу – NYT

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Навколо Кремінної Луганської області тривають запеклі бої, адже звільнення цього населеного пункту може стати воротами для деокупації інших промислових центрів на сході країни.

– Кремінна є воротами у два набагато більші міста поблизу – Сєвєродонецька та Лисичанська. Це важливі промислові центри Донбасу, які перейшли до Росії після виснажливої та дорогої літньої кампанії, – йдеться у повідомленні The New York Times.

Зазначається, що повернення міста та інших прилеглих населених пунктів розширить позиції українських військових у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, які ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

Нагадаємо, що раніше очільник ОВА Сергій Гайдай розповів, що біля Кремінної на Луганщині точаться важкі бої, противник стягує туди величезну кількість резервів і техніки.

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