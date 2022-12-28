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Факти / Україна

Харківщина: затримано колаборантів, які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Харківщина: затримано колаборантів, які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Фото: СБУ

У звільнених районах Харківської області затримали ще двох поплічників російських агресорів. Вони допомагали перекидати в Україну воєнні ешелони РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники – колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

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– Після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором Купянской колейной машинной станции, – йдеться у повідомленні.

На нових “посадах” колаборанти допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном задля забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Харківщина: затримано колаборантів, які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну / 2 фотографии

Колаборанти, насамперед, сприяли переправленню військової техніки залізницею.

Також вони допомагали в доставці озброєння та боєприпасів з Росії на Харківщину. 

– Після звільнення регіону зловмисники намагались “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
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