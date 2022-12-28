Кремль намагається посилити тиск на Україну та схилити Захід до компромісів – ISW

Грудень, 28 в 7:29

Аналітики Інституту вивчення війни ISW вважають, що своїми Росія намагається створити умови, за яких західні чиновники схилятимуть Україну до невигідних компромісів у відносинах з Кремлем.

– Кремль зображає Україну як “західного пішака”, що не має реального суверенітету, щоб усунути українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і замість цього представити переговори з Росією як обов’язок західних чиновників.

РФ регулярно наголошує на своїх претензіях до Заходу з приводу війни в Україні замість претензій до самої України, щоб використати бажання Заходу до переговорів та створити динаміку, в якій західні чиновники відчуватимуть потребу йти на випереджальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

Зараз дивляться

Росія й надалі зображатиме українських чиновників як непотрібних затягувачів війни, повторюючи при цьому свої воєнні цілі, щоб вплинути на західних чиновників, щоби вони змусили Україну піти на перемовини на більш вигідних для РФ умовах, – йдеться у повідомленні ISW.