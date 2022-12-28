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Факти / Україна

Люди йдуть попереду, танки – за ними: окупант про втрати на фронті та тактику керівництва

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Люди йдуть попереду, танки – за ними: окупант про втрати на фронті та тактику керівництва

У перехопленій українською розвідкою розмові російський військовий розповів про бойові втрати та тактику на полі бою.

– Раз*бали нас як кротів. Нас 700 людей залишилось тут. Третій батальйон приїхав, три прильоти, три снаряди в*бали. Вони заскочили в Урал і поїхали, покинувши інших. Ми всемером півдня йшли, ніч не спали, вдосвіта пішли потім до своїх ближче, – каже окупант.

Крім того, він повідомляє, що з 30 людей взвода лишилося 13.

– Взвод був 30 чоловік. Наш танк як по нам в*бав – 17 людей одразу нах*й, – розповідає він.

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Також солдат додав, що Росія зовсім не шкодує людей, адже попереду в наступ ідуть солдати, а за ними техніка.

Зараз дивляться

– Не танки вперед йдуть, а люди позаду. А йдуть люди, а танки позаду. Тут немає регулярних військ, тут ми одні мобілізовані, – говорить російський військовий.

Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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