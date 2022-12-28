На Донеччині вимушено зупинили газо- й теплопостачання

Грудень, 28 в 6:22

На території Донецької області сталося вимушене аварійне відключення газових котелень.

Про це вночі проти 28 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами голови ОВА, усі газові котельні призупинили свою роботу через пошкодження магістрального газогону в Харківській області.

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На Донеччині вже сформували ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт.

– Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу, – зазначив Павло Кириленко.

Про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- й теплопостачання на території області керівник ОВА пообіцяв повідомити додатково.