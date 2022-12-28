Перейменування УПЦ (МП): у КСУ пояснили своє рішення

Грудень, 28 в 15:30

У Конституційному суді наголошують, що їх рішення у справі щодо назв релігійних організацій не впливає на застосування відповідного закону, адже це компетенція органів виконавчої влади України. Йдеться про перейменування УПЦ МП для демонстрації приналежності до Росії.

– Правозастосування (закону, – Ред.) – це не наше питання, для цього є відповідні органи у виконавчій владі. Це їхні питання, як закон застосовувати, це їхня відповідальність, це не наша відповідальність. А наявність подання не є блокуванням чинності закону. Він був і є чинним. Ми просто підтвердили його конституційність, – наголосив суддя-доповідач Сергій Головатий на брифінгу у Києві.

Зі свого боку суддя-доповідач Олександр Петришин зазначив, що “Конституційний суд у межах своїх повноважень не вирішує жодних питань щодо заборони чогось, встановлення відповідальності, блокування чогось”.

– Це не входить до компетенції КСУ, – додав він.

Петришин зазначив, що ні в законі, щодо якого було подання в КСУ, ні в рішенні КСУ “немає жодної згадки ні про якусь церкву, ні про якусь організацію”.

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– Питання про те, на кого буде поширюватися закон, який вчора визнали конституційним, – це питання релігієзнавчої експертизи. До складу комісії, яка проводить експертизу, входять фахівці з цих питань. Законом передбачено навіть входження до таких комісій представників таких організацій, про які йдеться, – зазначив він.

Зазначається, що 49 депутатів звернулися до КСУ з відповідним поданням ще у січні 2019 року – така тривалість пояснюється специфікою діяльності Конституційного Суду.

– Коли настає момент, коли є необхідна кількість голосів на текст, який подається. Настав час, коли з’явився текст, за який проголосували щонайменше 10 суддів. Кожен суддя має свою позицію, тому ведеться тривала дискусія, – пояснив Головатий.

Нагадаємо, що 27 грудня КСУ визнав конституційними зміни до закону Про свободу совісті та релігійні організації, які зобов’язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об’єднання, керівний центр якого розташований за межами.

Після цього УПЦ МП заявили, що немає будь-яких законних підстав для зміни назви релігійних організацій із вказівкою про приналежність до Росії.