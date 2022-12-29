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Факти / Україна

Підтримуйте одне одного: Зеленський заявив, що попереду українців чекає непростий рік

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Підтримуйте одне одного: Зеленський заявив, що попереду українців чекає непростий рік
Фото: Офіс президента

Попереду українців чекає непростий рік, але разом ми дійдемо до перемоги у війні проти Росії.

Про це у вечірньому зверненні 28 грудня заявив президент України Володимир Зеленський. Він закликав громадян не втрачати людяності і підтримувати одне одного, що б не відбувалось.

– Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – з різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – усе це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом, – сказав глава держави.

Крім цього, Зеленський акцентував увагу на підсумках 308-го дня повномасштабної війни з РФ.

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Сьогодні президент провів нараду із міжнародниками щодо подій та планів на січень, а також зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну.

– Обговорили співпрацю за рік, відбудову нашої країни та ще один крок у посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франціє! Зустрівся з урядовцями та головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення готуються, – розповів Зеленський.

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