Грудень, 28 в 9:54

Втрати Росії у війні в Україні наближаються до 104 тис. вбитими. Лише за останню добу українські захисники знищили близько 550 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 грудня.

У переліку знищеної бойової техніки, зокрема 13 бойових броньованих машин, одна артсистема та вісім одиниць автомобільної техніки. Ці дані уточнюються.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 28 грудня:

особовий склад ‒ близько/ about 103 770 (+550) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 017 (+1);

бойові броньовані машини ‒ 6 037 (+13);

артилерійські системи – 1 999 (+1);

РСЗВ – 418;

засоби ППО ‒ 212;

літаки – 283;

гелікоптери – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707;

крилаті ракети ‒ 653;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 660 (+8);

спеціальна техніка ‒ 179.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Головне управління розвідки МОУ