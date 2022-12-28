Плюс 550 мертвих окупантів: РФ продовжує нести великі втрати у війні проти України
Втрати Росії у війні в Україні наближаються до 104 тис. вбитими. Лише за останню добу українські захисники знищили близько 550 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 грудня.
У переліку знищеної бойової техніки, зокрема 13 бойових броньованих машин, одна артсистема та вісім одиниць автомобільної техніки. Ці дані уточнюються.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 28 грудня:
- особовий склад ‒ близько/ about 103 770 (+550) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 017 (+1);
- бойові броньовані машини ‒ 6 037 (+13);
- артилерійські системи – 1 999 (+1);
- РСЗВ – 418;
- засоби ППО ‒ 212;
- літаки – 283;
- гелікоптери – 267;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707;
- крилаті ракети ‒ 653;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 660 (+8);
- спеціальна техніка ‒ 179.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Головне управління розвідки МОУ