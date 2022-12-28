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Факти / Україна

Плюс 550 мертвих окупантів: РФ продовжує нести великі втрати у війні проти України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські військові РФ

Втрати Росії у війні в Україні наближаються до 104 тис. вбитими. Лише за останню добу українські захисники знищили близько 550 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 грудня.

У переліку знищеної бойової техніки, зокрема 13 бойових броньованих машин, одна артсистема та вісім одиниць автомобільної техніки. Ці дані уточнюються.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 28 грудня:

  • особовий склад ‒ близько/ about 103 770 (+550) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 017 (+1);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 037 (+13);
  • артилерійські системи – 1 999 (+1);
  • РСЗВ – 418;
  • засоби ППО ‒ 212;
  • літаки – 283;
  • гелікоптери – 267;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707;
  • крилаті ракети ‒ 653;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 660 (+8);
  • спеціальна техніка ‒ 179.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Головне управління розвідки МОУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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