Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Повідомляв окупантам розташування бомбосховищ: жителя Краматорська посадили на 11 років

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Краматорськ агент РФ

Жителя Краматорська Донецької області засудили до 11 років позбавлення волі за за сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, він допомагав незаконному збройному формуванню “ДНР” з детальною інформацією про розташування оборонних споруд на території міста. У лютому 2022 року учасниця так званої ДНР попросила його про це.

Прокурор довів у суді, що він неодноразово збирав дані про розташування бомбосховищ, протитанкових й інших загороджувальних споруд на території міста.

Зараз дивляться

– При цьому засуджений усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності держави, – наголошує прокуратура.

У березні 2022-го чоловіка затримали правоохоронці. Досудове розслідування проводили управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Читайте
РФ ударила по цивільному об’єкту Краматорська ракетами типу С-300

Фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка