Грудень, 28 в 17:14

Жителя Краматорська Донецької області засудили до 11 років позбавлення волі за за сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, він допомагав незаконному збройному формуванню “ДНР” з детальною інформацією про розташування оборонних споруд на території міста. У лютому 2022 року учасниця так званої ДНР попросила його про це.

Прокурор довів у суді, що він неодноразово збирав дані про розташування бомбосховищ, протитанкових й інших загороджувальних споруд на території міста.

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– При цьому засуджений усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності держави, – наголошує прокуратура.

У березні 2022-го чоловіка затримали правоохоронці. Досудове розслідування проводили управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Фото: Донецька обласна прокуратура