РФ почала ховати свої бомбардувальники, але ми їх дістанемо і на Далекому Сході – Данілов

Грудень, 28 в 9:32

Після вибухів на аеродромі в Енгельсі Росія почала ховати свої бомбардувальники. Однак ми зможемо їх дістати навіть на Далекому Сході.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що в росіян залишилось не так вже і багато літаків, які можуть здійснювати бомбардування з повітря.

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– Але трапляється, що хтось щось робить, що їх стає все менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. Але за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог мав клопіт, – наголосив секретар РНБО.

Данілов також порадив українцям дослухатись до сигналів повітряної тривоги та реагувати на небезпеку, оскільки немає гарантій того, що ворог відмовився від атак напередодні Нового року.

Джерело: телемарафон