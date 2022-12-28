Російські солдати пересуваються Бердянськом у цивільному одязі через страх – ЦНС
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Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі, щоби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
– Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат у місті. Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти щоби не сіяти панічні настрої серед особового складу, – йдеться у повідомленні ЦНС.
Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ. Тож ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе.
Джерело: ЦНС
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