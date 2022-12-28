Шлях України в ЄС буде ще довгим – глава МЗС Німеччини

Грудень, 28 в 10:24

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що шлях України в ЄС буде ще довгим й іноді важким.

Про це вона заявила в інтерв’ю румунському порталу Digi 24.

За її словами, надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі в червні є історичним моментом.

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– Українці також щодня борються за право вільно обирати своє майбутнє. І вони бачать це майбутнє в Європі, в ЄС. Шлях туди буде ще довгим і, безумовно, часом складним, але ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну в процесі гармонізації її правової системи та стандартів з європейськими, прокладаючи таким чином шлях до вступу, – сказала міністр.

Бербок наголосила, що Євросоюзу необхідно також зробити “свою домашню роботу”.

– Ми повинні думати про те, як ми можемо залишатися здатними діяти й ухвалювати рішення в розширеному Союзі. Саме тому ми підтримуємо реформи. Наприклад, застосування системи голосування кваліфікованою більшістю у низці питань, – додала вона.

23 червня 2022 року Україні надали статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Єврокомісія визначила сім блоків рекомендацій, які Київ має виконати перед початком переговорів про членство. Вони стосуються боротьби з корупцією, судової реформи, ухвалення закону про ЗМІ, реформи законодавства щодо національних меншин тощо.

У грудні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що ВР виконала всі рекомендації Єврокомісії, які входили до зони відповідальності парламенту.

Навесні 2023 року Єврокомісія попередньо оцінить прогрес України у виконанні переліку.

Джерело: Digi 24