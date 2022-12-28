У Луганській області почали примусово надавати дітям громадянство РФ

Грудень, 28 в 9:05

У Луганській області почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ.

– У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, – йдеться у повідомленні Луганської військової адміністрації.

Згідно з повідомленням, наразі вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.

– Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають, – інформує Луганська військова адміністрація.

Джерело: Луганська ОВА