У Луганській області почали примусово надавати дітям громадянство РФ
У Луганській області почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ.
– У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, – йдеться у повідомленні Луганської військової адміністрації.
Згідно з повідомленням, наразі вже набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.
– Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають, – інформує Луганська військова адміністрація.
Джерело: Луганська ОВА