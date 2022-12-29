У місті чути звуки Shahed-136: окупанти атакували Харків вдруге за день
Ввечері 28 грудня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
– Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, “шахедом”. Під прицілом один із об’єктів інфраструктури, – написав він.
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У мережі місцеві жителі повідомляють про звуки іранських безпілотників типу Shahed.
Зазначимо, що Дніпропетровщині ППО знищила п’ять ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР