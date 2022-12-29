Грудень, 28 в 23:02

Ввечері 28 грудня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

– Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, “шахедом”. Під прицілом один із об’єктів інфраструктури, – написав він.

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У мережі місцеві жителі повідомляють про звуки іранських безпілотників типу Shahed.

Зазначимо, що Дніпропетровщині ППО знищила п’ять ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР