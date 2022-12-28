Грудень, 28 в 18:21

Російські окупанти масово залишають місця несення служби на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 28 грудня.

– На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб, – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі підтвердили ураження позицій ворога у Запорізькій області.

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– Підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.