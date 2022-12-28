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Факти / Україна

У столичній багатоповерхівці вибухнув газовий балончик, постраждала 17-річна дівчина

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У столичній багатоповерхівці вибухнув газовий балончик, постраждала 17-річна дівчина
Фото: ДСНС

Вчора, 27 грудня, у багатоповерхівці Дніпровського району Києва стався вибух газового балончика.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначено, що балончик вибухнув без послідуючого горіння на кухні однієї з квартир на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

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Внаслідок вибуху постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діагнозом — гостра реакція на стрес та поранення кисті руки її передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилась.

Також пошкоджено віконні рами квартири, меблі та побутову техніку на кухні. Обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці.

У службі надзвичайних ситуацій додали, що лише за минулу добу зафіксовано та ліквідовано 87 пожеж, з них 51 – у житловому секторі. В результаті загинуло дев’ять осіб, ще чотири постраждало.

Джерело: ДСНС
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